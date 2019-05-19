Мидии и сыр украла молодая псковичка из магазина на Крестовском шоссе

14:17, 20 мая 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, подозреваемую в краже продуктов из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

19 мая около 16:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на Крестовском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 21-летнюю псковичку. Она украла из торгового зала мидии и сыр. Сумма ущерба составила 1978 рублей.

Для дальнейшего разбирательства девушка передана сотрудникам полиции.