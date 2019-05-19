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Происшествия

В Петербурге таксист сбил коляску с двухлетним малышом

20 мая около 14:00 в Санкт-Петербурге в Петроградском районе на проспекте Медиков водитель такси сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске, сообщает 78.ru.

В ДТП пострадал мальчик в возрасте 2 лет и 8 месяцев. Прибывшие врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Второй ребёнок 11 лет в  результате происшествия травм не получил

Обстоятельства происшествия выясняются. Один из комментаторов в соцсетях удивился: «Интересно как, там же светофор. Кто-то летел на красный или «яжемаме» было очень надо? Ребенка в любом случае жаль, конечно. Не отразилось бы на здоровье».

«Там обычно ползучая пробка, и есть автобусная полоса. Если гадать, я бы поставил рубль на то, что мадам с коляской решила просочиться между стоящих машин, а таксист по автобусной ехал на свой зеленый», - ответил ему другой пользователь.

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