В Петербурге таксист сбил коляску с двухлетним малышом

15:08, 20 мая 2019, ПАИ

20 мая около 14:00 в Санкт-Петербурге в Петроградском районе на проспекте Медиков водитель такси сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске, сообщает 78.ru.

В ДТП пострадал мальчик в возрасте 2 лет и 8 месяцев. Прибывшие врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Второй ребёнок 11 лет в результате происшествия травм не получил

Обстоятельства происшествия выясняются. Один из комментаторов в соцсетях удивился: «Интересно как, там же светофор. Кто-то летел на красный или «яжемаме» было очень надо? Ребенка в любом случае жаль, конечно. Не отразилось бы на здоровье».

«Там обычно ползучая пробка, и есть автобусная полоса. Если гадать, я бы поставил рубль на то, что мадам с коляской решила просочиться между стоящих машин, а таксист по автобусной ехал на свой зеленый», - ответил ему другой пользователь.