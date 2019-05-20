В России расширен перечень специальностей для целевого набора в вузы

17:37, 20 мая 2019, ПАИ

В России расширен перечень специальностей, по которым ведется целевой набор на бюджетные места в вузы. Документ утвердило правительство России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В новый перечень вошли 449 позиций, в том числе дополнительные направления по бакалавриату, по магистратуре, специалитету и по аспирантуре. По словам Дмитрия Медведева, это очень важное решение, особенно в отношении дефицитных специальностей. Он добавил, что размер квот по различным специальностям и направлениям составит от 5% до 100% для самых востребованных и редких профессий.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что 100%-ная квота на целевой прием установлена по специальностям «Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажных комплексов боевых летательных аппаратов», «Токсикология» и «Детская урология/андрология».

Кроме того, регионы впервые получили возможность подавать свои заявки на целевой прием в вузы в рамках контрольных цифр и направлять детей на такое обучение из любой точки.

Татьяна Голикова добавила, что теперь по программам ординатуры, которую формирует министерство здравоохранения, квоты установлены в разрезе регионов, где могут быть трудоустроены выпускники. «Это важно, потому что прямо указаны конкретные территории, и это четко увязано с показателями национального проекта "Здоровье" в той части его, которая связана с кадровым обеспечением», - пояснила она. По остальным специальностям и направлениям подготовки квота установлена для трудоустройства на территории любого субъекта, и сейчас регионы и вузы вправе при заключении этих соглашений выверить, куда направить конкретного специалиста.