Три автомобиля пострадали из-за поджога BMW в Великих Луках

10:55, 21 мая 2019, ПАИ

21 мая в 2:44 в Великих Луках на улице Лейтенанта Шмидта неизвестные подожгли BMW 5 series Gran Turismo 2010 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил моторный отсек и передние колеса, прогорел салон иномарки. Пострадали стоящие рядом Suzuki 2011 года выпуска и Lada Kalina – в машинах оплавлены пластиковые элементы и лакокрасочное покрытие.

Кроме того, в 1:08 в Острове на улице Освобождения в Ford Mondeo обгорел моторный отсек. Причиной возгорания также стал поджог.

20 мая в 15:54 в Пскове на улице Леона Поземского в Volkswagen Passat 1995 года выпуска выгорели торпеда и салон из-за короткого замыкания электропроводки в салоне.