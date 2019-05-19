0
13:50
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
10:44
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
21:22
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
17:34
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
15:54
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
15:37
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
10:24
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

Три автомобиля пострадали из-за поджога BMW в Великих Луках

21 мая в 2:44 в Великих Луках на улице Лейтенанта Шмидта неизвестные подожгли BMW 5 series Gran Turismo 2010 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил моторный отсек и передние колеса, прогорел салон иномарки. Пострадали стоящие рядом Suzuki 2011 года выпуска и Lada Kalina – в машинах оплавлены пластиковые элементы и лакокрасочное покрытие.

Кроме того, в 1:08 в Острове на улице Освобождения в Ford Mondeo обгорел моторный отсек. Причиной возгорания также стал поджог.

20 мая в 15:54 в Пскове на улице Леона Поземского в Volkswagen Passat 1995 года выпуска выгорели торпеда и салон из-за короткого замыкания электропроводки в салоне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
19 мая 2019
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
19 мая 2019
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
18 мая 2019
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
17 мая 2019
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
17 мая 2019
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
17 мая 2019
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
17 мая 2019
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
Псковичу грозит тюрьма за дачу взятки сотруднику ДПС
16 мая 2019
Псковичу грозит тюрьма за дачу взятки сотруднику ДПС

Идет загрузка...