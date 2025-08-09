Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Общество

Псковский полицейский спас жизнь мужчине с приступом эпилепсии

Мужчине с приступом эпилепсии спас жизнь оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району лейтенант полиции Дмитрий Егоров. Об этом ПАИ сообщил в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Дмитрий Егоров вместе с заместителем председателя СНТ «Кебь» услышали крики, доносящиеся с берега реки Кебь. Спустившись к реке, они обнаружили мужчину, который пытался выйти из воды. Совместными усилиями пострадавшему помогли выбраться на берег, после чего у мужчины начался приступ эпилепсии.

Лейтенант полиции Дмитрий Егоров незамедлительно оказал первую медицинскую помощь. Он перевернул пострадавшего на бок, удерживал его от возможного само вредительства, а при западании языка удерживал язык и нижнюю челюсть мужчины, попутно вызывая скорую помощь.

После окончания приступа пострадавшего укрыли пледом. Ему также растёрли конечности для снятия судорог и согревания, держа его на боку для предотвращения удушья. Дачника госпитализировали и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

