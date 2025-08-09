Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
В Псковской области мужчину затянуло под работающий винт моторной лодки

Несчастный случай на воде произошёл у деревни Залахтовье Гдовского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Два брата катались на моторной резиновой лодке, во время катания один из мужчин решил нырнуть, но забыл выключить мотор. В результате лодка перевернулась, а его затянуло под работающий винт. Второй брат, пытаясь спасти первого, сам получил травмы от удара винтом.

Один из братьев утонул, его тело ищут водолазы Гдовского ПСО. Второй с травмами госпитализирован бригадой медицины катастроф

На месте работают следователи СУ СК и полиция. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

