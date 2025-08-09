Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: ПАИ

По версии следствия, псковичам звонили незнакомцы и представлялись правоохранителями и сотрудниками различных организаций. После чего просили перевести деньги на «безопасные счета» для их сохранения, либо же предлагали получить доход при помощи дополнительного заработка.

Потерпевшие, в числе которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе также напомнили о главных правилах безопасности: никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт, код с обратной стороны, а также коды из СМС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
09 августа 2025

В Псковской области мужчину затянуло под работающий винт моторной лодки
09 августа 2025

Псковский полицейский спас жизнь мужчине с приступом эпилепсии
09 августа 2025

61-летний мужчина пропал в Пустошкинском районе
08 августа 2025

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Великих Луках
08 августа 2025

Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Пскове
08 августа 2025

В Псковской области драка дачниц из-за выгула собаки закончилась судом
08 августа 2025

Более трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...