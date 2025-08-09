Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

17:54, 09 августа 2025, ПАИ

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, псковичам звонили незнакомцы и представлялись правоохранителями и сотрудниками различных организаций. После чего просили перевести деньги на «безопасные счета» для их сохранения, либо же предлагали получить доход при помощи дополнительного заработка.

Потерпевшие, в числе которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе также напомнили о главных правилах безопасности: никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт, код с обратной стороны, а также коды из СМС.