Два автомобиля столкнулись в Великих Луках
Автомобили Chevrolet и Volkswagen столкнулись у дома № 18а на улице Силина в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В ДТП один человек получил незначительные травмы, он отказался от госпитализации.
На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
