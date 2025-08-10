Два автомобиля столкнулись в Великих Луках

00:10, 10 августа 2025, ПАИ

Автомобили Chevrolet и Volkswagen столкнулись у дома № 18а на улице Силина в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП один человек получил незначительные травмы, он отказался от госпитализации.

На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.