Происшествия

Тело утонувшего мужчины нашли водолазы в Гдовском районе

Тело утонувшего 45-летнего мужчины нашли водолазы областной службы спасения (ПСО Гдова) в акватории залива Лахта в Гдовском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Тело доставили на берег и передали следственно-оперативной группе.

Напомним, несчастный случай на воде произошёл у деревни Залахтовье Гдовского района. Два брата катались на моторной резиновой лодке, во время катания один из мужчин решил нырнуть, но забыл выключить мотор. В результате лодка перевернулась, а его затянуло под работающий винт. Второй брат, пытаясь спасти первого, сам получил травмы от удара винтом.

