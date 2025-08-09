Проверку по сообщению о гибели мужчины в водоёме проводят в Гдовском районе

19:25, 09 августа 2025, ПАИ

Процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории залива Лахта в Гдовском районе тела 45-летнего мужчины с признаками утопления проводят следователи, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, 9 августа двое мужчин на моторной лодке отдыхали на водоёме. В ходе пребывания на воде первый мужчина прыгнул в воду для купания и оказался в зоне действия гребного винта работающего двигателя лодки. Второй мужчина попытался его спасти, однако получил телесные повреждения от гребного винта, не представляющие угрозы для жизни и здоровья. Спасти мужчину ему не удалось. Тело погибшего обнаружили в акватории реки с признаками утопления и доставили на берег.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.