Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Проверку по сообщению о гибели мужчины в водоёме проводят в Гдовском районе

Процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории залива Лахта в Гдовском районе тела 45-летнего мужчины с признаками утопления проводят следователи, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По полученной следствием информации, 9 августа двое мужчин на моторной лодке отдыхали на водоёме. В ходе пребывания на воде первый мужчина прыгнул в воду для купания и оказался в зоне действия гребного винта работающего двигателя лодки. Второй мужчина попытался его спасти, однако получил телесные повреждения от гребного винта, не представляющие угрозы для жизни и здоровья. Спасти мужчину ему не удалось. Тело погибшего обнаружили в акватории реки с признаками утопления и доставили на берег.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Проверку по сообщению о гибели мужчины в водоёме проводят в Гдовском районе
09 августа 2025

Тело утонувшего мужчины нашли водолазы в Гдовском районе
09 августа 2025

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
09 августа 2025

В Псковской области мужчину затянуло под работающий винт моторной лодки
09 августа 2025

Псковский полицейский спас жизнь мужчине с приступом эпилепсии
09 августа 2025

61-летний мужчина пропал в Пустошкинском районе
08 августа 2025

Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Великих Луках
08 августа 2025

Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...