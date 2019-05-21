0
09:57
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
14:55
Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
20:09
Зачем Псковской области приоритетность заселения соотечественниками
18:16
Центр политической конъюнктуры дал оценку губернатору Псковской области
10:41
Признать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников предложил губернатор
09:29
Отчёт главы администрации Пскова за 2018 год заслушают депутаты гордумы 23 мая
14:13
Сохранение истории и воспитание молодёжи назвал губернатор приоритетами для Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Политика

Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму проходит в Калининграде

Заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму проходит в Калининграде под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, там встретились законодатели из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга.

При этом к участию в заседании парламентского комитета пригласили руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере культуры и представители туристической индустрии северо-запада.

Виктор Остренко на открытии заседания поблагодарил коллег из Калининградской областной Думы за приём и высказал от имени членов комитета слова восхищения регионом. «Калининградская область нас приятно удивила. Её особое местоположение приносит плоды – то, что мы всегда воспринимали как ограничения, вы эффективно используете в качестве конкурентной выгоды. Пример вашего развития показывает, как многие субъекты Российской Федерации могли бы развиваться в достаточно тяжёлых экономических условиях, продиктованных внешними, объективными, а порой субъективными факторами», - отметил Виктор Остренко.

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева согласилась, что Калининград преобразился в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу – появились новые транспортные развязки, скверы, отели, были капитально отремонтированы многие дома, построен стадион. Желая коллегам успешной работы, Марина Оргеева отметила, что Парламентская Ассоциация позволяет привлечь внимание к проблемам субъектов даже в тех случаях, когда ситуация касается лишь одного субъекта. «Все наши инициативы, уже ставшие законами, проходили обсуждение через ПАСЗР, и мы точно уверены, что наш голос здесь всегда будет услышан», - отметила председатель Калининградской областной Думы.

Виктор Остренко акцентировал внимание на том,  что второе заседание проходит при участии представителей туристической индустрии и предусматривает формат дискуссии, который позволяет и законодателям, и тем, чью деятельность регулируют законы, вместе формулировать задачи на перспективу. «Сегодня мы поговорим и о визах, и об электронной очереди на пунктах перехода, о фингарантиях, подробно остановимся на обсуждении такого важного вопроса, как нацпроект «Культура», - отметил депутат.

На заседании законодателям представят доклад министра культуры и туризма Калининградской области о реализации государственной культурной политики. В контексте региональной практики реализации национальных проектов в сфере культуры парламентарии обсудят создание модельной библиотеки.

Также депутаты рассмотрят обращение в федеральное правительство о внедрении системы резервирования времени пересечения государственной границы РФ при подъезде к многосторонним автомобильным пунктам пропуска, а также три законодательные  инициативы, связанные с изменениями в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» в части создания условий для организации обслуживания населения органами местного самоуправления в сфере культуры, а также изменения в Земельный и Градостроительный кодексы РФ.

Кроме того, в рамках заседания состоится дискуссия с участием экспертов о сдерживающих факторах развития иностранного въездного туризма на Северо-Западе России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
21 мая 2019
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
20 мая 2019
Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
Центр политической конъюнктуры дал оценку губернатору Псковской области
17 мая 2019
Центр политической конъюнктуры дал оценку губернатору Псковской области
Признать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников предложил губернатор
17 мая 2019
Признать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников предложил губернатор
Отчёт главы администрации Пскова за 2018 год заслушают депутаты гордумы 23 мая
17 мая 2019
Отчёт главы администрации Пскова за 2018 год заслушают депутаты гордумы 23 мая
Сохранение истории и воспитание молодёжи назвал губернатор приоритетами для Псковской области
16 мая 2019
Сохранение истории и воспитание молодёжи назвал губернатор приоритетами для Псковской области
Семинар по вопросам реализации национальной политики в СЗФО в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 мая 2019
Семинар по вопросам реализации национальной политики в СЗФО в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: От успешности национальной политики зависит стабильность во всех регионах страны
16 мая 2019
Михаил Ведерников: От успешности национальной политики зависит стабильность во всех регионах страны

Идет загрузка...