Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму проходит в Калининграде

13:51, 21 мая 2019, ПАИ

Заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму проходит в Калининграде под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, там встретились законодатели из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга.

При этом к участию в заседании парламентского комитета пригласили руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере культуры и представители туристической индустрии северо-запада.

Виктор Остренко на открытии заседания поблагодарил коллег из Калининградской областной Думы за приём и высказал от имени членов комитета слова восхищения регионом. «Калининградская область нас приятно удивила. Её особое местоположение приносит плоды – то, что мы всегда воспринимали как ограничения, вы эффективно используете в качестве конкурентной выгоды. Пример вашего развития показывает, как многие субъекты Российской Федерации могли бы развиваться в достаточно тяжёлых экономических условиях, продиктованных внешними, объективными, а порой субъективными факторами», - отметил Виктор Остренко.

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева согласилась, что Калининград преобразился в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу – появились новые транспортные развязки, скверы, отели, были капитально отремонтированы многие дома, построен стадион. Желая коллегам успешной работы, Марина Оргеева отметила, что Парламентская Ассоциация позволяет привлечь внимание к проблемам субъектов даже в тех случаях, когда ситуация касается лишь одного субъекта. «Все наши инициативы, уже ставшие законами, проходили обсуждение через ПАСЗР, и мы точно уверены, что наш голос здесь всегда будет услышан», - отметила председатель Калининградской областной Думы.

Виктор Остренко акцентировал внимание на том, что второе заседание проходит при участии представителей туристической индустрии и предусматривает формат дискуссии, который позволяет и законодателям, и тем, чью деятельность регулируют законы, вместе формулировать задачи на перспективу. «Сегодня мы поговорим и о визах, и об электронной очереди на пунктах перехода, о фингарантиях, подробно остановимся на обсуждении такого важного вопроса, как нацпроект «Культура», - отметил депутат.

На заседании законодателям представят доклад министра культуры и туризма Калининградской области о реализации государственной культурной политики. В контексте региональной практики реализации национальных проектов в сфере культуры парламентарии обсудят создание модельной библиотеки.

Также депутаты рассмотрят обращение в федеральное правительство о внедрении системы резервирования времени пересечения государственной границы РФ при подъезде к многосторонним автомобильным пунктам пропуска, а также три законодательные инициативы, связанные с изменениями в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» в части создания условий для организации обслуживания населения органами местного самоуправления в сфере культуры, а также изменения в Земельный и Градостроительный кодексы РФ.

Кроме того, в рамках заседания состоится дискуссия с участием экспертов о сдерживающих факторах развития иностранного въездного туризма на Северо-Западе России.