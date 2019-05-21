Трех повторно севших за руль нетрезвыми водителей выявили в Псковской области

18:01, 21 мая 2019, ПАИ

В Пскове, Невеле и Новосокольническом районе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 мая вечером в Пскове у дома на улице Льва Толстого полицейские остановили Audi, которой управлял 25-летний нетрезвый молодой человек. В тот же день вечером пьяного 24-летнего водителя ВАЗ-21011 задержали в Красном переулке Невеля.

20 мая днем на улице Ленинградской в поселке Шахниха Новосокольнического района Госавтоинспекция остановила ВАЗ-2101. За рулем находился нетрезвый 18-летний парень. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии с уголовным законодательством, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.