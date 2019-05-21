0
20:43
Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах
09:57
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
14:55
Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
20:09
Зачем Псковской области приоритетность заселения соотечественниками
18:16
Центр политической конъюнктуры дал оценку губернатору Псковской области
10:41
Признать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников предложил губернатор
09:29
Отчёт главы администрации Пскова за 2018 год заслушают депутаты гордумы 23 мая
Еще новости
  • Коротко
Политика

Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах

Советник главы Пскова Игорь Сиротин заявил о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковскую городскую Думу в ходе дебатов 21 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Своим оппонентам я желаю успеха в выборах», – сказал Игорь Сиротин.

В ходе дебатов кандидаты представили избирателям свое видение решения коммунальных проблем, в том числе и в округе №13. У директора спортивно-развлекательного парка «Простория» Василию Демидову псковичи, в частности, указали на необходимость совершенствования муниципальных спортивных учреждений. «Скоро планируется достроить стадион, и он будет соответствовать современным требованиям, возможно, ряд секций переведут туда. Надо верить в лучшее. Спорт у нас активно развивается, такая тенденция наблюдается», - подчеркнул он.

По теме газоснабжения выступили два кандидата – сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко и директор ООО «Мега» Оксана Нани, которая подчеркнула, что для жителей частного сектора следует предусмотреть рассрочку платежа за подключение газа, поскольку для многих общая сумма оказывается неподъемной.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная предложила сосредоточиться на организации в округе досуговых центров - создании спортивных площадок для подростков, мест для семейного отдыха, и позаботиться об обеспечении безопасности детей. «Нужно изучить маршруты движения детей, чтобы выстроить инфраструктуру с учетом современных требований безопасности», - уточнила она.

Основной задачей депутата Галина Неваленная назвала защиту интересов своих избирателей, в том числе при рассмотрении бюджета в городской Думе. «Я открыта для диалога и готова прийти в любой двор, чтобы обсудить с вами насущные вопросы», - сказала она и подчеркнула, что очередность решения существующих проблем должны определять сами жители округа.

Финалом дебатов стало приглашение избирателей к участию в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам депутата городской Думы, которое пройдет с 8:00 до 20:00 26 мая. Счетный участок будет размещен в Естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах
21 мая 2019
Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
21 мая 2019
Сельское хозяйство и туризм планирует развивать Иван Штылин в Пустошкинском районе
Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
20 мая 2019
Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
Центр политической конъюнктуры дал оценку губернатору Псковской области
17 мая 2019
Центр политической конъюнктуры дал оценку губернатору Псковской области
Признать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников предложил губернатор
17 мая 2019
Признать Псковскую область приоритетной для переселения соотечественников предложил губернатор
Отчёт главы администрации Пскова за 2018 год заслушают депутаты гордумы 23 мая
17 мая 2019
Отчёт главы администрации Пскова за 2018 год заслушают депутаты гордумы 23 мая
Сохранение истории и воспитание молодёжи назвал губернатор приоритетами для Псковской области
16 мая 2019
Сохранение истории и воспитание молодёжи назвал губернатор приоритетами для Псковской области
Семинар по вопросам реализации национальной политики в СЗФО в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 мая 2019
Семинар по вопросам реализации национальной политики в СЗФО в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...