Игорь Сиротин: Своим оппонентам я желаю успеха в выборах

20:43, 21 мая 2019, ПАИ

Советник главы Пскова Игорь Сиротин заявил о снятии своей кандидатуры с процедуры предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковскую городскую Думу в ходе дебатов 21 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Своим оппонентам я желаю успеха в выборах», – сказал Игорь Сиротин.

В ходе дебатов кандидаты представили избирателям свое видение решения коммунальных проблем, в том числе и в округе №13. У директора спортивно-развлекательного парка «Простория» Василию Демидову псковичи, в частности, указали на необходимость совершенствования муниципальных спортивных учреждений. «Скоро планируется достроить стадион, и он будет соответствовать современным требованиям, возможно, ряд секций переведут туда. Надо верить в лучшее. Спорт у нас активно развивается, такая тенденция наблюдается», - подчеркнул он.

По теме газоснабжения выступили два кандидата – сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко и директор ООО «Мега» Оксана Нани, которая подчеркнула, что для жителей частного сектора следует предусмотреть рассрочку платежа за подключение газа, поскольку для многих общая сумма оказывается неподъемной.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная предложила сосредоточиться на организации в округе досуговых центров - создании спортивных площадок для подростков, мест для семейного отдыха, и позаботиться об обеспечении безопасности детей. «Нужно изучить маршруты движения детей, чтобы выстроить инфраструктуру с учетом современных требований безопасности», - уточнила она.

Основной задачей депутата Галина Неваленная назвала защиту интересов своих избирателей, в том числе при рассмотрении бюджета в городской Думе. «Я открыта для диалога и готова прийти в любой двор, чтобы обсудить с вами насущные вопросы», - сказала она и подчеркнула, что очередность решения существующих проблем должны определять сами жители округа.

Финалом дебатов стало приглашение избирателей к участию в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам депутата городской Думы, которое пройдет с 8:00 до 20:00 26 мая. Счетный участок будет размещен в Естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18).