Кинопоказы, музейную деятельность и туризм хотят отнести к вопросам местного значения

20:50, 21 мая 2019, ПАИ

Парламентарии Северо-Запада предложили отнести кинопоказы, музейную деятельность и деятельность в сфере туризма к вопросам местного значения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов — законодательную инициативу рассмотрели члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, заседание которого проходит в Калининграде.

Депутаты Республики Коми выявили противоречие в действующем федеральном законодательстве: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения, а создание музеев и кинозалов, которые и являются такими организациями культуры, нет.

«Мы выступаем за наделение наших муниципалитетов реальной возможностью создания условий в части кинопоказов, музейного дела и развития туризма», - выступила заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева.

Муниципальные районы, городские и сельские поселения имеют право на создание музеев и кинотеатров, но, так как эта деятельность не отнесена к вопросам местного значения, по мнению депутатов, возникают вопросы при исполнении местных бюджетов. Председатель парламентского комитета Виктор Остренко поинтересовался мнением министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергея Емельянова.

Он подтвердил необходимость совершенствования федерального законодательства. «Если на законодательном уровне у муниципального образования нет определённых обязанностей, то при дотируемом бюджете муниципалитет, к сожалению, не вправе принимать какие-либо финансовые муниципальные программы, связанные с развитием этого направления. Второе – муниципалитет не может софинансировать региональные программы. Это, конечно, не заинтересовывает территории в развитии сферы туризма и культуры», – сказал Сергей Емельянов.

Члены комитета проголосовали в поддержку инициативы. Теперь проект федерального закона будет вынесен на рассмотрение Конференции ПАСЗР.