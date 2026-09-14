Более 200 детских уголков откроют на выборах в Псковской области

12:11, 14 сентября 2026, ПАИ

207 детских уголков откроют на избирательных участках в Псковской области во время выборов, которые пройдут в регионе 18, 19 и 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

На территории региона в дни голосования будет работать 567 избирательных участков. Детские уголки организованы на 207 из них. Такие зоны пользуются спросом у молодых семей и бабушек с внуками – детей занимают раскрасками, шариками и сувенирами. В этом году региональная избирательная комиссия решила расширить практику и создать карту детских уголков, чтобы родители заранее знали, на каких участках они доступны.

Главным событием выборов для ребят станет первое детское голосование за самых милых и необычных персонажей. В списке – клубкохвостик, обнимусик, пушохвостик, светлолапочка и ушастик-слушастик. Подробнее – здесь.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.