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Политика

Опубликован список кандидатов детского голосования в Псковской области

Первое детское голосование за самого милого и необычного персонажа пройдёт в Псковской области 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В эти дни в регионе состоится пять избирательных кампаний. Пока родители будут делать свой выбор, их дети смогут окунуться в атмосферу праздника, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

На территории региона в дни голосования будет работать 567 избирательных участков. Детские уголки организованы на 207 из них – таким образом, родители, пришедшие на участок, смогут оставить ребёнка в праздничной зоне, пока сами голосуют.

Главным событием для юных псковичей станет голосование, в котором им предстоит определить народного любимца среди пяти сказочных кандидатов. В список кандидатов вошли клубкохвостик, обнимусик, пушохвостик, светлолапочка и ушастик-слушастик.

Голоса детей помогут определить, кто из этих необычных зверьков станет победителем:

  • Клубкохвостик – зверёк, чей хвост может превращаться в клубок ниток, из которого можно сплести что угодно. Его девиз: «Из одной ниточки – целая история!».
  • Обнимусик – мягкое существо, которое умеет «заряжать» друзей хорошим настроением одним объятием, его девиз: «Одно объятие – и день удался!».
  • Пушохвостик – пушистый зверёк с огромным хвостом, которым он укрывает друзей от дождя, его девиз: «Тепло и уют – каждому!».
  • Светлолапочка – маленький зверёк, у которого светятся лапки в темноте и освещают путь там, где темно, его девиз: «Свет там, где идёшь ты!».
  • Слушастик – зверёк с гигантскими ушами, который слышит, когда кому-то нужна помощь, его девиз: «Я всегда услышу тебя!».

По словам председателя регионального избиркома Игоря Сопова, инициатива направлена на формирование у детей привычки участвовать в выборах с раннего возраста. Для этого на избирательных участках установят отдельные ящики для бюллетеней, идентичные взрослым, а сами бюллетени сделают цветными и яркими.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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