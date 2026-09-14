В Псковской области подвели итоги работы проекта «ИнформУИК»

14:39, 14 сентября 2026, ПАИ

Более 90 % домовладений в Псковской области охватили информаторы проекта «ИнформУИК» в ходе поквартирного обхода перед выборами, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.



Фото: избирательная комиссия Псковской области



Фото: избирательная комиссия Псковской области



Фото: избирательная комиссия Псковской области



Фото: избирательная комиссия Псковской области







Информирование проходило с 20 августа. В проекте было задействовано свыше 1 800 информаторов – все они являются членами участковых избирательных комиссий. «За всё время проекта мы обошли более 90 % домовладений, посетили 134 предприятия и 36 учебных заведений. Были открыты тысячи дверей для диалога с нашими информаторами», – отметили в облизбиркоме.

Жителям региона рассказывали о днях, времени, месте и доступных формах голосования, включая голосование по месту нахождения, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и на дому. Кроме того, информаторы сообщали адреса и режим работы избирательных участков, вручали приглашения на выборы, в том числе впервые голосующим, а также раздавали информационные буклеты.

В избирательной комиссии поблагодарили членов УИК за «колоссальный труд, выдержку и ответственный подход», а жителей области – за отзывчивость и доброжелательность.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, смогут проголосовать в любое удобное время на платформе vybory.gov.ru. Приём заявлений на участие в ДЭГ завершается сегодня, 14 сентября, в 23:59 по московскому времени.