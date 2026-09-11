Финал проекта «ИнформУИК»: Игорь Сопов встретился со студентами ПсковГУ

17:42, 11 сентября 2026, ПАИ

Финальная встреча в рамках проекта «ИнформУИК» состоялась 10 сентября. Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов встретился со студентами Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в облизбиркоме.

Встречу организовали при поддержке Российского общества «Знание». В рамках мероприятия обсудили самое важное перед сентябрьскими выборами: какие избирательные кампании пройдут в Псковской области 18, 19 и 20 сентября, какие форматы голосования доступны избирателям и как ими воспользоваться.

Также собравшиеся обсудили работу цифровых сервисов, которые помогают получать информацию о выборах и делают участие в голосовании удобнее.

Как отметили организаторы, такие встречи – это возможность напрямую обсудить вопросы, которые волнуют будущих избирателей, разобраться в процедуре голосования и получить достоверную информацию. «Чем понятнее избирательный процесс, тем проще каждому осознанно воспользоваться своим правом голоса», – резюмировали в региональной избирательной комиссии.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.