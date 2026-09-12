Агитацию кандидата в депутаты Госдумы от псковского «Яблока» признали незаконной

20:10, 12 сентября 2026, ПАИ

Агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы Евгения Васильева от регионального отделения партии «Яблоко» признали незаконным на заседании избирательной комиссии Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избиркома.

На 182-м заседании избирательной комиссии печатный агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Псковская область - Псковский одномандатный избирательный округ № 150» Евгения Васильева признали нарушающим требования действующего законодательства.

Кроме того, было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

«Обращаем внимание, что распространение агитационного материала, нарушающего законодательство, влечет за собой привлечение к административной ответственности», - подчеркнули в избиркоме.

Ранее избирательная комиссия Псковской области предупредила региональное отделение партии «Яблоко» о недопустимости нарушения требований избирательного законодательства при распространении агитационного видеоролика.