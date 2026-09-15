Приём заявлений на ДЭГ и «Мобильный избиратель» завершён в Псковской области

15:58, 15 сентября 2026, ПАИ

Этап подачи заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и участие в голосовании по месту нахождения завершился 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

По итогам поданных заявлений в ДЭГ примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно будет 18, 19 и 20 сентября до 20:00 на платформе vybory.gov.ru. По механизму «Мобильный избиратель» 7 490 избирателей включили в списки для голосования по месту нахождения.

«Теперь остаётся главное – воспользоваться своим правом голоса! Выбирайте удобный способ и приходите на выборы 18, 19 или 20 сентября. Твой голос – сила России!» – отметили в облизбиркоме.

Ранее сообщалось, что в Псковской области презентовали приложения для слабовидящих и слабослышащих избирателей. Кроме того, в регионе организуют бесплатный Wi-Fi для дистанционного голосования.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.