Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» - это реабилитационная программа

15:04, 22 мая 2019, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» - это реабилитационная программа, считает директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты России Андрей Царев. Об этом с пресс-конференции 22 мая сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Царева, через подготовку к фестивалю и участие в нём люди с ограниченными возможностями становятся более самостоятельными, открытыми. Директор ЦЛП отметил, что участники фестиваля будут воспроизводить мир по-другому, через изобразительное творчество, поскольку уже видят его иначе.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев добавил, что ценность фестиваля «Другое искусство» в общении и обмене опытом. Он уточнил, что в центре лечебной педагогики есть профессионалы, которые приезжают в Псков для обмена опытом, что чрезвычайно важно. «Научить аутиста играть на музыкальном инструменте - это совсем не простая история. Поэтому часть мероприятий сознательно проводятся с Центром лечебной педагогики Пскова», - сказал Дмитрий Месхиев и подчеркнул, что в этом фестиваль совершенно уникальный.

Фестиваль для людей с особенностями развития «Другое искусство» состоится с 23 по 25 мая в Пскове. Его программу можно прочитать здесь.