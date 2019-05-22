Лицензирования компаний, работающих с внутридомовым газовым оборудованием, намерен добиваться Газпром

17:37, 22 мая 2019, ПАИ

Обязательного лицензирования компаний, работающих с внутридомовым газовым оборудованием, намерен добиваться Газпром. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом на пресс-конференции 22 мая сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Вопросы обеспечения безопасности использования газа в быту, надлежащего содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования являются приоритетными для Межрегионгаза, подчеркнул Сергей Густов.

Он напомнил, что бремя содержания и обязательства по обеспечению надлежащего технического состояния газового оборудования в домах несут на себе собственники. Для этого у пользователя должен быть договор на техническое обслуживание, который должен быть заключен со специализированной организацией.

«В нашу группу входит 69 газораспределительных организаций, оказывающих услуги по техобслуживанию газового оборудования в 66 регионах. Наши организации обслуживают порядка 87% от общего количества абонентов, пользующихся газом в быту. Оставшиеся 13% пользуются либо услугами других организаций, либо живут без договоров. На наш взгляд, одна из причин — чрезмерная либерализация рынка услуг по техобслуживанию. Он характеризуется отсутствием ограничений для так называемых независимых компаний, зачастую эти компании не обладают соответствующими компетенциями и опытом работы с таким оборудованием», - заявил Сергей Густов.

Гендиректор Газпром межрегионгаза отметил, что большинство нештатных ситуаций с газом происходят из-за самовольного вмешательства граждан в конструкцию газового оборудования и эксплуатации газового оборудования без тяги. Все происшествия можно разделить на несколько категорий: 62% связаны с отравлением угарным газом из-за отсутствия вытяжки, 10% - c самовольной газификацией, 24% - с взрывом газовоздушной смеси, которые происходят по разным причинам, в том числе и из-за износа оборудования.

«Мы стремимся к 100-процентному обслуживанию газового оборудования, для этого нам необходимо выиграть конкуренцию с независимыми компаниями с тем, чтобы обслуживанием занимались компетентные, ответственные специалисты. Мы также вышли с инициативой по введению лицензирования для организаций, осуществляющих обслуживание газового оборудования, в том числе лицензирования по проверке состояния вентиляционных каналов. Также речь идет об инициативе по признанию единой системой газового оборудования в подъездах и оборудования квартирах, а также о закреплении в техническом регламенте Таможенного союза обязательного оснащения газового оборудования автоматикой, которая отключит подачу газа в случае, если пламя случайно погаснет. Также мы выступаем за возвращение обязательных проверок герметичности соединений отключающих устройств, как это раньше делали газовики, намыливая стыки», - рассказал Сергей Густов о предложениях Газпрома по совершенствованию нормативно-правового регулирования для повышения безопасности использования газа в быту.

Сергей Густов также сообщил, что в 2018 году по газораспределительным сетям компании транспортировано 227 млрд кубометров газа. В ведении компании на данный момент находится 744 тысячи км сетей.

Компания продолжает работу по сокращению сроков технического присоединения абонентов. Количество выданных техусловий на подключение увеличилось на 36%. В рамках работы по подключению к сетям газоснабжения новых потребителей в 2018 году газораспределительными организациями группы «Газпром межрегионгаз» выдано 210 тысяч технических условий, заключено 152 тысяч договоров о подключении и подключено 102 тысячи объектов капитального строительства.

Газпром продолжает реализацию программы газификации регионов. С 2005 по 2018 годы в программу инвестировано более 361 млрд рублей, в том числе 36,7 млрд рублей в 2018 году. Уровень газификации природным газом в среднем по России за этот период вырос с 53,3% до 68,6%, в том числе в городах — до 71,9%, в сельской местности — до 59,4%.

Одной из главных проблем при реализации программы газификации остается неисполнение региональными администрациями своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Из-за этого потребители не могут получить свой газ, а уже построенные сети, по сути, являются замороженными средствами Газпрома.

Из 68 регионов, участвующих в программе газификации в период 2005-2018 год только 10 выполнили свои обязательства на 100%. 34 региона выполняют свои обязательства с незначительным отставанием, 14 регионов существенно отстают от графиков, а 5 регулярно их не исполняют.

«Одной из проблем также являются бесхозяйные газопроводы. Их сейчас порядка 4,9 тысяч км. Среди них в том числе внутрипоселковые, бывшие колхозные сети, сети промышленных предприятий, которых теперь нет. По закону мы должны их отключить, так как они являются потенциальными источниками аварий, но тогда потребители останутся без газа. Такие объекты нам известны, но у нас нет технической и эксплуатационной документации, значит, мы не можем оформить права на это имущество. Сейчас такие сети сначала надо оформить в муниципальную собственность, а потом передать или продать их для дальнейшего обслуживания. По этому вопросу мы тоже предлагаем определённые законодательные решения», - сообщил Сергей Густов.