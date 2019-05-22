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Культура

Хоровой праздник в Пскове соберет более 600 участников

Более 600 участников соберет традиционный хоровой праздник, который пройдет в Пскове 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.  

На праздник приедут хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных школ города Пскова, Дома детского творчества, коллективы из Порхова, Опочки и Дно. Прозвучат духовные произведения от Свято-Тихвинской гимназии, а также академические сочинения, народные и детские песни. Каждый коллектив представит по две композиции, после чего сводный хор споёт «Широка страна моя родная» и «Калинка». Вместе с Заслуженной артисткой России Натальей Александровой дети исполнят «Живи, мой Псков! Живи, моя Россия!»

В Псковском областном центре народного творчества заметили, что во многих муниципалитетах хоры находятся на стадии становления, поэтому такие мероприятия для них очень важны: «Дети послушают выступления своих сверстников и смогут перенять их опыт». 

Выступления хоров начнутся в 15:00 в Городском культурном центре.

По итогам мероприятия участникам вручат дипломы и сладкие подарки.

Организаторы праздника - Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества при содействии комитета по культуре и комитета по образования Псковской области, администрации города Пскова.

Псковская область является родиной хорового фестиваля. В мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, а в мае 2011 года традиция была восстановлена.

В августе 2019 года инициатива по развитию детского хорового пения нашла поддержку у министра просвещения РФ Ольги Васильевой, одобрил идею тогда еще врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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