Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины
Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины, считает депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общероссийского народного фронта.
По мнению Александра Васильева, полностью отказаться от шипованной резины в стране на данный момент не представляется возможным. Поэтому, он предлагает брать акциз с производителей шипованной резины, который будет закладываться в ее цену для потребителя и направляться в дорожные фонды для компенсации ущерба дорогам, наносимого «шиповкой».
Депутат Госдумы планирует обратиться к экспертам, чтобы они проанализировали ущерб автомобильным дорогам от шипованной резины и возможность отказа от нее в пользу нешипованной резины. По мнению парламентария, необходимо объективно рассчитать размер наносимого «шиповкой» вреда. Для этого, по его словам, должны быть проведены специальные исследования.
Александр Васильев отметил, что в случае введения акциза шипованные шины могут подорожать на 100-200 рублей. Он также сообщил, что сам лично давно не использует «шиповку» и это не мешает ему нормально ездить по стране. Депутат подчеркнул, что в областных центрах и столичном регионе не всегда требуются шипы, а акциз на шипованную резину должен оставаться в дорожном фонде того региона, где она была продана. Это, по его мнению, даст властям возможность починить дороги, которые пострадали от шипов.