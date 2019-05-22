Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины

22:43, 22 мая 2019, ПАИ

Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины, считает депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе общероссийского народного фронта.

По мнению Александра Васильева, полностью отказаться от шипованной резины в стране на данный момент не представляется возможным. Поэтому, он предлагает брать акциз с производителей шипованной резины, который будет закладываться в ее цену для потребителя и направляться в дорожные фонды для компенсации ущерба дорогам, наносимого «шиповкой».

Депутат Госдумы планирует обратиться к экспертам, чтобы они проанализировали ущерб автомобильным дорогам от шипованной резины и возможность отказа от нее в пользу нешипованной резины. По мнению парламентария, необходимо объективно рассчитать размер наносимого «шиповкой» вреда. Для этого, по его словам, должны быть проведены специальные исследования.

Александр Васильев отметил, что в случае введения акциза шипованные шины могут подорожать на 100-200 рублей. Он также сообщил, что сам лично давно не использует «шиповку» и это не мешает ему нормально ездить по стране. Депутат подчеркнул, что в областных центрах и столичном регионе не всегда требуются шипы, а акциз на шипованную резину должен оставаться в дорожном фонде того региона, где она была продана. Это, по его мнению, даст властям возможность починить дороги, которые пострадали от шипов.