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Общество

Создать муниципальное предприятие по уборке Пскова предложил Александр Баев

Лидер фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев предложил создать муниципальное предприятие по уборке города. Об этом с заседания очередной 24-ой сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит 23 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Баева, такое муниципальное предприятие по уборке города необходимо для того, «чтобы была возможность быстро реагировать, и было с кого спросить».

Он подчеркнул, что 2018 год был тяжелым, и коллектив администрации города пришлось «создавать с нуля». «Надеюсь, что фундамент заложили вы крепкий, и будут уже в следующем году продолжать работу на другом уровне», - отметил депутат.

Александр Баев также попросил обратить внимание главы администрации Пскова Александра Братчикова на муниципальные предприятия города в части их убыточности.

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