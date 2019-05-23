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Политика

Вопрос о сложении полномочий главы Пскова рассматривает гордума

Иван Цецерский внёс в повестку дня внеочередной сессии Псковской городской Думы 23 мая о сложении полномочий главы Пскова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, он объяснил это решение переходом на работу в Москву. При этом Иван Цецерский останется депутатом гордумы. 

Иван Цецерский

Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в Брестской области в семье рабочих. После окончания восьми классов средней школы в 1982 году поступил в Гродненское культурно-просветительное училище, которое окончил в 1985 году. В этом же году поступил в Львовское высшее военно-политическое училище, которое окончил в 1989 году.

В период с 1989 года по 1996 год проходил службу в 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в выполнении практически всех специальных задач правительства, возлагаемых на воздушно-десантную дивизию, в том числе в Республике Чечня в 1995 году. Награжден медалью Суворова.

С 1996 года по 2006 год проходил службу в должности начальника Дома офицеров Псковского гарнизона. В 2001 году присвоено воинское звание - «подполковник».

В 2000 году закончил с отличием юридический факультет Московского социального университета. Занимался преподавательской деятельностью в Академии права и управления, Псковском филиале Северо-Западной Академии государственной службы, Псковском юридическом институте, в которых читал курс лекций «Муниципальное право» более десяти лет.

В 1998 году избран депутатом городской Думы. Работал в комитете по социально-правовым вопросам на общественных началах.

В 2002 году избран депутатом городской Думы. Возглавлял комитет по правовым вопросам и местному самоуправлению на постоянной основе.

В 2007 году избран депутатом городской Думы, заместителем главы Пскова, председателем комитета по правовым вопросам и местному самоуправлению на постоянной основе.

В 2009 году избран главой муниципального образования «Город Псков» - главой города Пскова.

В 2010 году избран председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

В 2011 году избран председателем регионального Совета ООО «ВСМС» по Псковской области.

4 марта 2012 года по итогам выборов стал депутатом гордумы пятого созыва. 16 марта того же года депутаты избрали его главой города, 21 марта официально вступил в должность.

В очередной, третий раз, избран главой Пскова в 2017 году. 28 сентября этого же года вступил в должность.

Указом Владимира Путина включён в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

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