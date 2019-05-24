Загадочное «происшествие» из далёкого прошлого расследуют псковские археологи

10:08, 24 мая 2019, ПАИ

Загадочное «происшествие» из далёкого прошлого расследуют археологи на Мстиславском раскопе у старой ТЭЦ на берегу Великой в Пскове.

Как сообщается в «Инстаграме» Археологического центра Псковской области, среди следов пожара и обломков изразцовой печи обнаружен скелет лошади. «Что же случилось? Неужели та самая баба из стихотворения Некрасова не сумела вовремя остановить коня, тот врезался в печь, разрушив её, вызвал пожар и от того изба сгорела... Вопрос - где баба?» - шутят археологи.

На самом деле, пояснила корреспонденту Псковского агентства информации старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Елена Салмина, захоронение лошади является санитарным. «Лошадь пала от какой-то болезни и её закопали в XIX веке, нарушив слой XVII века», - уточнила археолог. Именно к этому столетию относятся найденные на Мстиславском раскопе изразцы.

Ранее Псковское агентство информации подготовило целую серию материалов об удивительных находках, сделанных на Мстиславском раскопе. Подробнее о них можно прочитать в сюжете «Сокровища «сплющенного» раскопа».