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Общество

Три с половиной года проведёт в тюрьме выходец из Узбекистана за сексуальное насилие в отношении великолучанки

К 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорил Великолукский городско суд 20-летнего выходца из Узбекистана за насильственные действия сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Ночью 29 октября 2018 года около дома № 15 на улице Комсомольца Зверева в Великих Луках этот молодой человек с применением насилия и с угрозой его применения совершил в отношении великолучанки насильственные действия сексуального характера.

Отбывать наказание насильнику предстоит в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

 

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