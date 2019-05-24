Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков

11:47, 24 мая 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил инвесторов на экономический форум, который состоится в Пскове в рамках Ганзейских дней Нового времени в конце июня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с презентации инвестиционных возможностей региона, которая проходит в рамках Дней Псковской области в Москве в Торгово-промышленной палате РФ 24 мая.

Михаил Ведерников подчеркнул, что региону нужны инвесторы, в связи с чем предпринимается комплекс мер для создания комфортных условий по открытию новых предприятий. В Псковской области работает особая экономическая зона промышленно-производственного типа, областные власти оказывают всяческую поддержку при реализации инвестиционных проектов. По словам губернатора, очень многое сделано с точки зрения организации логистики, ведь регион граничит с несколькими государствами.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется туризму. Возобновлено авиасообщение с Москвой, состоялся запуск скоростных поездов «Ласточка» по маршрутам Санкт-Петербург - Псков и Петрозаводск - Великий Новгород - Псков, а вскоре поезда пойдут и до Печор.

«У нас даже появилась такая фраза: «Ласточки прилетели». Так говорят сотрудники турфирм, которые отметили, что как только прибывает «Ласточка» в Псков, у них появляются толпы гостей, которые говорят, что приехали скорым поездом и готовы посмотреть достопримечательности региона», - сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона пригласил участников встречи в Москве приехать в Псковскую область и своими глазами увидеть все ее красоты и возможности. А ближайшим поводом для поездки может стать экономический форум в Ганзейские дни. «Номер моего телефона есть у каждого инвестора, и в случае необходимости мне можно звонить напрямую», - отметил губернатор.