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Экономика

В России начнут отслеживать цены на 24 основных продукта питания

С 1 января 2027 года в России введут сквозной мониторинг цен на 24 социально значимых продукта. Государство будет отслеживать стоимость продуктов на всех этапах – от производителя или импортёра до прилавка магазина. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Фото: ПАИ

В перечень войдут мясо, рыба, молочная продукция, яйца, крупы, хлеб, овощи и другие продукты повседневного спроса. В частности, мониторинг охватит говядину, свинину, баранину и курицу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, сахар, соль, муку, рис, гречку, макароны, картофель, свёклу, лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

Как пояснил депутат, речь не идёт о заморозке цен или регулировании торговых наценок. Цель нововведения – получить объективную картину формирования стоимости продуктов и выяснять причины подорожания.

Федеральная налоговая служба будет передавать сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объёмах продаж, доходах и расходах компаний в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу и Росстат.

По словам Игоря Игошина, такая система позволит отличать объективные причины роста цен – например сезонность, логистические расходы и стоимость сырья – от спекулятивного подорожания. В зависимости от ситуации государство сможет принимать адресные меры, не создавая дополнительной нагрузки на добросовестный бизнес.

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