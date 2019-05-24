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Экономика

С потенциальным резидентом «Моглино» - заводом ГК «Титан» познакомили гостей ТПП РФ

В Торгово-промышленной палате РФ 24 мая проходит презентация инвестиционного потенциала Псковской области. В ходе обсуждения возможностей и условий для вхождения инвесторов состоялось знакомство с одним из потенциальных резидентов ОЭЗ «Моглино» - компанией «Титан», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Презентацию предприятия провёл председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Он подчеркнул, что завод ещё не возведён, но он будет отвечать всем современным экологическим требованиям. «Титан» планирует стать одним из крупнейших налогоплательщиков региона, производить материалы, которые будут использоваться в медицине и легкой промышленности.

«Химия не стоит на месте. Создаются все новые и новые материалы. И потому для нас очень важно выстраивать отношения с научно-исследовательскими центрами», - отметил Михаил Сутягинский.

Именно поэтому в Псковской области в рамках реализации проекта по строительству нового предприятия в границах особой экономической зоны «Моглино» планируется создать собственный научно-исследовательский центр. Именно здесь, по задумке инициаторов, будут работать с новыми современными материалами, которые сможет впоследствии производить ГК «Титан».

«Мы хотели бы, чтобы Минпромторг нам помог с приобретением оборудования и экспериментально-испытательного комплекса», - добавил Михаил Сутягинский.

В строительство предприятия в Пскове ГК «Титан» планирует вложить порядка 13 млрд рублей, создать около 500 рабочих мест.

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