О совместной бизнес-миссии договорились администрация Псковской области и ТПП РФ

13:13, 24 мая 2019, ПАИ

Договорённости о совместной бизнес-миссии достигнуты по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с Дней Псковской области в Москве.

Как сообщил глава региона, среди обсуждавшихся вопросов особое место занимает подготовка кадров. Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области есть опорный вуз - ПсковГУ, сейчас в него пришел новый ректор, и перед ним поставлены большие задачи. Одна из них — подготовка кадров для новых инвестиционных площадок. По словам Михаила Ведерникова, пора завершить практику выезда выпускников университета в Санкт-Петербург и Москву, где они потом работают официантами и охранниками. Условия для обучения и трудоустройства необходимо создавать в регионе, подчеркнул он. Помощь в этом окажет Торгово-промышленная палата РФ.

Совместно планируется выработать модель взаимодействия с работодателями, под заказ которых будут готовить специалистов.