Для псковских агропредприятий выделят торговую площадку в Москве

20:22, 24 мая 2019, ПАИ

Для агропредприятий и фермеров Псковской области выделят площадку в Москве. Об этом договорились мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи в рамках Дней региона в столице, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Выставка продукции наших сельхозпроизводителей вызвала большой интерес у жителей Москвы, люди приходили, интересовались, пробовали. Был случай, когда мужчина вернулся и купил еще 20 банок тушенки. Сказал: «Мы с женой дошли домой, попробовали - очень вкусная». Бабушка купила пять буханок хлеба, потому что такой вкусный хлеб в Москве сложно найти за такие деньги», - рассказал глава региона.

Именно поэтому Михаил Ведерников обратился к мэру Москвы с просьбой предоставить площадку, на которой псковичи могли бы регулярно проводить ярмарки выходного дня.

«В Москве больше 120 таких площадок, и нам обязательно на одной из них найдут место. Может быть, сделаем торговлю ежедневной», - добавил глава региона.

23 и 24 мая в Пскове в рамках Дней Псковской области работала выставка-ярмарка аграрных предприятий, фермеров и мастеров. Псковичи привезли колбасы, хлебобулочные изделия, сыры, травяные чаи, овощи и зелень.