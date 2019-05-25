Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский

15:04, 25 мая 2019, ПАИ

Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, так как они принесут региону и его жителям пользу, считает депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Москва - это рынок инвестиций, товарный рынок, и каждый может найти там свою нишу, заключить какие-либо договоры», - подчеркнул Александр Козловский.

Парламентарий принимал участие в мероприятиях, связанных с презентацией инвестиционного и экономического потенциала региона. «Мне очень понравилось, было много вопросов. Я думаю, что это хорошая возможность привлечь инвесторов в регион, а предприятиям, которые уже работают в Псковской области, представить свою продукцию», - прокомментировал он и напомнил, что в рамках Дней Псковской области в Москве работала ярмарка «Псковские вкусы», на столичных площадках были представлены и товары промышленного назначения, и продукты питания.

«Для региона это важно. Это возможность показать все достоинства Псковской области», - подытожил Александр Козловский.

Дни Псковской области в Москве прошли по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра столицы Сергея Собянина. Были презентованы инвестиционные и туристические возможности региона, налажены дополнительные связи и коммуникации, проведен обмен опытом в различных областях, работали выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, были организованы товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы, круглые столы по туризму, образованию, здравоохранению, ЖКХ, добровольчеству. Завершились Дни Псковской области в Москве гала-концертом мастеров искусств региона.