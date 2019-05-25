0
15:34
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
15:04
Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский
12:17
Москва слезам не верит: Псковская область покоряет столицу
20:22
Для псковских агропредприятий выделят торговую площадку в Москве
11:47
Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков
11:32
Сергей Катырин: У Псковской области неисчерпаемый потенциал
11:04
Президент ТПП РФ заявил о готовности Палаты помогать Псковской области
Еще новости
Экономика

Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский

Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, так как они принесут региону и его жителям пользу, считает депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Москва - это рынок инвестиций, товарный рынок, и каждый может найти там свою нишу, заключить какие-либо договоры», - подчеркнул Александр Козловский.   

Парламентарий принимал участие в мероприятиях, связанных с презентацией инвестиционного и экономического потенциала региона. «Мне очень понравилось, было много вопросов. Я думаю, что это хорошая возможность привлечь инвесторов в регион, а предприятиям, которые уже работают в Псковской области, представить свою продукцию», - прокомментировал он и напомнил, что в рамках Дней Псковской области в Москве работала ярмарка «Псковские вкусы», на столичных площадках были представлены и товары промышленного назначения, и продукты питания.

«Для региона это важно. Это возможность показать все достоинства Псковской области», - подытожил Александр Козловский.

Дни Псковской области в Москве прошли по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра столицы Сергея Собянина. Были презентованы инвестиционные и туристические возможности региона, налажены дополнительные связи и коммуникации, проведен обмен опытом в различных областях, работали выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, были организованы товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы, круглые столы по туризму, образованию, здравоохранению, ЖКХ, добровольчеству. Завершились Дни Псковской области в Москве гала-концертом мастеров искусств региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Дни Псковской области в Москве
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве Для псковских агропредприятий выделят торговую площадку в Москве Московские и псковские специалисты в сфере образования обменялись опытом Пятилетний план взаимодействия разработает псковский комитет по здравоохранению с московскими коллегами Торгово-промышленная палата: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области в Москве прошла успешно Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области Эксперт: Псковский рынок в Москве должен стать традиционным
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
25 мая 2019
Нинель Салагаева: Дни Псковской области в Москве прошли достойно
Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский
25 мая 2019
Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский
Для псковских агропредприятий выделят торговую площадку в Москве
24 мая 2019
Для псковских агропредприятий выделят торговую площадку в Москве
Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков
24 мая 2019
Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков
Сергей Катырин: У Псковской области неисчерпаемый потенциал
24 мая 2019
Сергей Катырин: У Псковской области неисчерпаемый потенциал
Президент ТПП РФ заявил о готовности Палаты помогать Псковской области
24 мая 2019
Президент ТПП РФ заявил о готовности Палаты помогать Псковской области 1
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
23 мая 2019
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы» 1
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
23 мая 2019
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве

Идет загрузка...