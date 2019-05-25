Игорь Девятко: Интерес к Псковской области в Москве больше, чем ожидалось

19:06, 25 мая 2019, ПАИ

Интерес к Псковской области в Москве подтвердился даже больше, чем ожидалось, заявил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко. Такую оценку прошедшим в столице Дням Псковской области он дал в комментарии газете «Псковская правда».

Игорь Девятко рассказал, что презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Торгово-Промышленной палате Российской Федерации была весьма успешной: конференц-зал ТПП вмещает в себя 300 гостей, а за день до начала мероприятия было подано 460 заявок от желающих побывать на презентации. Большинство из них - представители московского бизнеса и иностранных консульств. По экономическому блоку задача выполнена на 150%, уверен директор агентства.

Игорь Девятко добавил, что была организована онлайн-трансляция на Псковскую область, которую посмотрели 534 человека. Помимо этого, презентация отличалась от обычного формата: псковским предприятиям дали выступить на площадке ТПП, чтобы у них появились новые партнёры и возможности по сбыту. Дополнительной целью было привлечение новых инвесторов.

Он сообщил, что помимо «живой» презентации со стендами стояли представители ЗАО «ЗЭТО», ООО «Полипласт», АО «ПЭМЗ» и «Микрон» – они презентовали себя с продукцией, которую можно было потрогать и пощупать, на месте находились представители компаний, готовые ответить на вопросы. До начала мероприятий у гостей было время, чтобы пообщаться с участниками презентации.

"Скажу по себе – у меня была с собой пачка визиток, которая разошлась за один час. Хорошо, случайно взял с собой вторую пачку. Поэтому возвращаемся с огромной домашней работой: надо обсудить все вопросы и предложения, которые поступили, все контакты будем отрабатывать", - отметил директор Агентства инвестиционного развития.

Он также сказал, что в Москве не все знали такую сильную сторону Псковской области, как электротехнические и электромеханические предприятия. По мнению Игоря Девятко, электротехнические двигатели - это точка входа во многие сферы: не только для выпуска электропоездов и электротрамваев, но даже для нефтедобычи. «Поэтому для нас это интересная тема, которую ещё необходимо проработать», - добавил он.

Был в Москве представлен и ГК «Титан»: собравшиеся узнали о возможностях завода для внутренней кооперации с малым бизнесом и предприятиями Псковской области.

Игорь Девятко заметил, что туризм тоже презентовали не только с точки зрения достопримечательностей и «приезжайте к нам», а именно в рамках инвестиционного потенциала, что также вызвало серьёзный интерес и привело к конкретным предложениям.

Игорь Девятко убежден, что результаты прошедших Дней Псковской области для региона ещё предстоит оценить.