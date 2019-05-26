Единый день предварительного голосования «Единой России» начался в Псковской области

08:08, 26 мая 2019, ПАИ

Единый день предварительного голосования «Единой России» начался в Псковской области 26 мая в 8:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии. Избирателям предстоит определить будущих кандидатов от партии «Единая Россия» на должности глав шести районов и мандат депутата Псковской городской Думы по округу №13.

Уже открылись счетные участки в областном центре, Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах. С полным списком можно ознакомиться здесь>>>

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов пригласил всех неравнодушных граждан Псковской области, которые обладают активным избирательным правом, прийти на наши счетные участки, чтобы помочь партии определиться с кандидатами на предстоящих выборах. «Приходите, принимайте участие в предварительном голосовании, отдавайте предпочтение тем кандидатам, которых вы считаете наиболее достойными, которые, на ваш взгляд, в дальнейшем способны принести пользу и готовы побороться за то, чтобы жизнь людей в Псковской области становилась лучше», - сказал он.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели – принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители региона могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

В партийной процедуре по довыборам депутата Псковской гордумы принимают участие 4 человека: директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко, директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии кандидатом на пост главы Дновского района включены трое: глава администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева, директор-главный редактор МУП «Дновец» Марина Михайлова и начальник территориального отдела социальной защиты Татьяна Пахомова.

Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы Пушкиногорского района решили использовать глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Олег Шляхтюк, генеральный директор агентства недвижимости «Основа» Сергей Андреев и действующий руководитель муниципалитета Александр Баранов.

Участвовать в выборах главы Пустошкинского района в качестве кандидата от «Единой России» хотят председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин иисполнительный секретарь районного отделения Партии Наталья Синицына.

Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах главы Бежаницкого района пожелали действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев и директор МП «Водоканал» Борис Ефимов.

В Усвятском районе на выдвижение от Партии на должность руководителя муниципалитета рассчитывают заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Участники предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Новоржевского района – заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев и исполнительный секретарь районного отделения Партии Нина Бузанова.

Уточнить информацию о предварительном голосовании «Единой России» избиратели могут по телефону «горячей линии» 8(8112) 72-74-09.