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Национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник ищут волонтеров

Национальный парк «Себежский» и Полистовский заповедник ищут волонтеров, пишет портал vsekonkursy.ru. Помимо этого, добровольцы необходимы и национальному парку «Башкирия».

Специалистам нужна помощь волонтеров в благоустройстве особо охраняемых природных территорий. Волонтеры смогут также познакомиться с историческим, природным и культурным наследием во время экскурсий и походов. 

Полистовский заповедник. Фото Андриана Колотилина

Расходы, связанные с проживанием и питанием волонтёров в период проведения мероприятия, организаторы берут на себя. К тому же оплачивается проезд от места жительства до места проведения мероприятия и обратно. 

Смены в национальных парках «Себежский» в Псковской области и «Башкирия» в Республике Башкортостан пройдут с 1 по 10 июля 2019 года. В Полистовском заповеднике в Псковской области состоятся две смены: с 15 по 27 июля и с 14 по 19 октября 2019 года. Заявки принимаются от людей старше 18 лет здесь>>> 

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