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Депутат Анатолий Тиханов посетил счетный участок предварительного голосования «Единой России»

Депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Анатолий Тиханов посетил счетный участок для предварительного голосования партии по довыборам депутата Псковской городской Думы (округ №13) 26 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Наша семья всегда принимает участие в голосовании в рамках избирательных кампаний, - сказал Анатолий Тиханов. Он напомнил, что в сентябре предстоят выборы депутата городской Думы по округу №13. Парламентарий считает, что сегодня необходимо прийти на счетный участок и проголосовать за достойного кандидата от «Единой России», который «в дальнейшем, в случае победы на выборах, будет защищать наши интересы».

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. То есть принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Проголосовать можно до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина России и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. 

На выдвижение от партии в Псковскую гордуму претендуют директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

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