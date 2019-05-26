Итоги недели: Псковская экспансия в Москву, «Ласточки» летят в Печоры и напутствие выпускникам

15:27, 26 мая 2019, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «Псковская дорожная карта». Традиционно мы обратимся к основным событиями и заявлениям губернатора Михаила Ведерникова, которые прозвучали на минувшей неделе.

Московский поход псковичей

Безусловно, одним из главных событий стало проведение Дней Псковской области в Москве. О том, как они проходили мы много и подробно писали. В столице высадился представительный десант псковичей во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, что уже делало Дни не рядовым мероприятием для галочки, а действительно важным событием. В первую очередь, для перспектив экономического сотрудничества с Москвой. Реальную пользу и эффективность мероприятия, конечно, оценивать еще рано, но важный шаг в расширении сотрудничества со столицей Псковская область сделала — это факт. При всей важности каждого пункта программы Дней особняком стоят два: заключение договора о сотрудничестве между Псковской областью и Москвой сроком на пять лет и презентация инвестиционных возможностей региона в Торгово-промышленной палате России.

Отметим, что сам Михаил Ведерников назвал подписание программы сотрудничества с Москвой главным событием Дней, подчеркнув, что «эти договоренности абсолютно предметные»: «Уверен, что в ближайшем будущем жители Псковской области увидят положительные результаты этой работы».

В целом, оценивая проведение Дней Псковской области в Москве Ведерников отметил, что организаторы «не ожидали, что у москвичей и гостей города будет настолько большой интерес к нашим проектам и мероприятиям».

Словом, Дни Псковской области стали одной из реперных точек в развитии сотрудничества с Москвой, будем следить за развитием событий и появлением прикладных, осязаемых итогов похода псковичей в столицу.

«Машиностроитель»: нужен рывок

Жители Псковской области помнят перипетии со строительством нового регионального перинатального центра в Пскове. Стройка началась до прихода в регион Михаила Ведерникова и шла ни шатко, ни валко. Одним из первых шагов, которые сделал Ведерников, было взятие хода работ на роддоме под личный контроль. А дальше — контрольные выезды на объект практически в еженедельном режиме.

Похоже, теперь история повторяется с реконструкцией стадиона «Машиностроитель». Михаил Ведерников за последнее время уже в третий раз приезжает на стройплощадку, лично проверяя, как подрядчик исполняет его поручения.

Работы на стадионе шли с существенным отставанием от графика. В предыдущий приезд губернатор дал поручение перейти на круглосуточный режим работы. Было важно, чтобы к Ганзейским дням в Пскове внешние строительные работы были завершены.

И в этот раз увиденным губернатор и приехавший с ним замминистра спорта России Павел Новиков остались недовольны. Отставание от графика еще есть, рабочие работают в две смены, хоть их количество и выросло.

Словом, поручение было выполнено только частично. А частичное решение поставленных задач, как уже много раз убеждались его подчиненные, Михаила Ведерникова не удовлетворяло никогда.

В итоге работы будут вестись в три смены, а следить за исполнением будет гендиректор компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов.

«Мы готовы в ручном режиме оказывать всю необходимую помощь. Для этого нам нужна от вас обратная связь. Нам надо сделать качественный рывок», — обратился к нему глава региона.

А рывок действительно нужен, и нехилый. До Ганзейских дней остался месяц.

Кампус, или дело чести

На минувшей неделе еще одна стройка находилась в центре внимания региональных властей, Минобразования России и руководства ПсковГУ. Речь, конечно же, о строительстве университетского кампуса на берегу Великой.

Перестройка недостроенного здания гостиницы «Интурист» идет уже второй год — и темпы не впечатляют совсем. Ну что сказать, действительно проклятое место. Тридцать лет любые попытки достроить здание ничем не заканчивались. Поэтому на ковыряние строителей псковичи давно смотрят философски и несколько иронично.

Однако с приходом в ПсковГУ нового руководителя Натальи Ильиной, кажется, на стройке наметились подвижки и началось шевеление. На неделе врио ректора привезла на площадку заместителя министра науки и высшего образования Наталью Бочарову. Которая заявила, что окончание строительства кампуса — дело чести.

В администрации Псковской области прошло совещание, посвященное «делу чести». Работы (на фасаде кампуса) должны быть завершены к 15 июня. А для этого, как и на «Машиностроителе», нужен рывок. Или пинок.

К слову совещание проходило в дни проведения университетом крупнейшей научной конференции, посвященной Ганзе. Конференция прошла «на ура», но чего это стоило врио ректору Натальи Ильиной, которая занялась организацией мероприятия фактически «с колес», только возглавив вуз, знает только она сама.

«Ласточка» летит в Печоры

На позапрошлой неделе РЖД анонсировала продление маршрута скоростного поезда «Ласточка» до Печор. Напомним, что за это ратовал Михаил Ведерников. Польза очевидна: Псково-Печерский монастырь - одно из популярнейших туристических мест Псковской области, а «Ласточки» будут способствовать приросту турпотока.

Регулярно поезда начнут ходить до Печор с 3 августа.

Однако на этой неделе Михаил Ведерников в своем Инстаграме (который продолжает оставаться одним из источников информационных поводов и заявлений главы региона) сообщил, что «Ласточка» во время Международных Ганзейских дней тоже будет ходить в Печоры.

Учитывая, что в эти дни количество гостей в Псковской области увеличится на порядок, решение более чем верное.

Кстати, стоит отметить, что Михаил Ведерников уже не в первый раз демонстрирует умение успешно вести переговоры с таким корпоративным монстром, как РЖД. И пока итоги этих переговоров были всегда на пользу Псковской области.

Губернатор и отец

На этой неделе в школах Псковской области прозвенел последний звонок. А после летних каникул образовательных учреждений, где прозвенит первый звонок, станет больше. Например, откроется новое здание школы в Дно.

Михаил Ведерников обратился к выпускникам, и это обращение больше похоже на напутствие отца (напомним, у губернатора трое детей), чем на слова высокопоставленного чиновника.

«У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций. Посмотрите вокруг: в Псковской области есть сотни примеров талантливых людей, которые проложили свой путь к успеху идеями, страстью и упорным трудом, - сказал он. - Ваше поколение построит мир, который мало будет похож на современный. Я от всей души желаю вам удачи на этом пути. С праздником!».