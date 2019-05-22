Усилить темпы работ на стройплощадке кампуса ПсковГУ поручено подрядчикам

19:12, 22 мая 2019, ПАИ

Подрядным организациям, осуществляющим строительные работы на площадке студенческого городка Псковского государственного университета, поручено усилить темпы работ. Об этом было объявлено на совещании по вопросу строительства кампуса Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова и исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова рекомендовали подрядным организациям увеличить количество работников на объекте в 1,5-2 раза. Также подрядчикам поручено расширить инженерно-техническое звено для того, чтобы своевременно принимать работы и оплачивать их.

Кроме того, на совещании была презентована федеральная инновационная площадка «Интернациональный студенческий кампус ПсковГУ».

Распоряжением правительства РФ создание кампуса ПсковГУ включено в программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Средства на реконструкцию здания в размере 500 млн рублей выделило правительство России. Заказчиком проекта выступает Псковский государственный университет, однако реконструкцию объекта контролируют администрация Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников. Согласно контракту, работы по реконструкции объекта будут завершены до 15 июня. Чтобы сдать объект качественно и в срок заказчик – ПсковГУ – ежедневно проводит совещания со всеми подрядными организациями, которые пообещали завершить работы на фасаде кампуса ПсковГУ к Ганзе.