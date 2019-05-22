0
19:12
Усилить темпы работ на стройплощадке кампуса ПсковГУ поручено подрядчикам
18:40
Тренировка по теннису и мастер-класс о красоте состоялись у претенденток на титул «Миссис Псков 2019»
18:11
Организацию питания в псковских детсадах и лицее проверили депутаты
16:08
За презентацией инвестпотенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн
15:23
Минимум 50 воспитателей требуются в строящиеся детсады Пскова
14:13
Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время международных Ганзейских дней - 2019
13:11
Считалка
Еще новости
Общество

Усилить темпы работ на стройплощадке кампуса ПсковГУ поручено подрядчикам

Подрядным организациям, осуществляющим строительные работы на площадке студенческого городка Псковского государственного университета, поручено усилить темпы работ. Об этом было объявлено на совещании по вопросу строительства кампуса Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова и исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова рекомендовали подрядным организациям увеличить количество работников на объекте в 1,5-2 раза. Также подрядчикам поручено расширить инженерно-техническое звено для того, чтобы своевременно принимать работы и оплачивать их.

Кроме того, на совещании была презентована федеральная инновационная площадка «Интернациональный студенческий кампус ПсковГУ».

Распоряжением правительства РФ создание кампуса ПсковГУ включено в программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Средства на реконструкцию здания в размере 500 млн рублей выделило правительство России. Заказчиком проекта выступает Псковский государственный университет, однако реконструкцию объекта контролируют администрация Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников. Согласно контракту, работы по реконструкции объекта будут завершены до 15 июня. Чтобы сдать объект качественно и в срок заказчик – ПсковГУ –  ежедневно проводит совещания со всеми подрядными организациями, которые пообещали завершить работы на фасаде кампуса ПсковГУ к Ганзе

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Усилить темпы работ на стройплощадке кампуса ПсковГУ поручено подрядчикам
22 мая 2019
Усилить темпы работ на стройплощадке кампуса ПсковГУ поручено подрядчикам
Тренировка по теннису и мастер-класс о красоте состоялись у претенденток на титул «Миссис Псков 2019»
22 мая 2019
Тренировка по теннису и мастер-класс о красоте состоялись у претенденток на титул «Миссис Псков 2019»
За презентацией инвестпотенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн
22 мая 2019
За презентацией инвестпотенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн
Минимум 50 воспитателей требуются в строящиеся детсады Пскова
22 мая 2019
Минимум 50 воспитателей требуются в строящиеся детсады Пскова
Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время международных Ганзейских дней - 2019
22 мая 2019
Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время международных Ганзейских дней - 2019
Суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия увеличены в Псковской области
22 мая 2019
Суммы вознаграждений за добровольную сдачу оружия увеличены в Псковской области
Анна Кузыченко: ПсковГУ становится всё популярнее
22 мая 2019
Анна Кузыченко: ПсковГУ становится всё популярнее
Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт ралли «Пушкинские Горы-2019»
22 мая 2019
Восемь автомобилей-прототипов выйдут на старт ралли «Пушкинские Горы-2019»

Идет загрузка...