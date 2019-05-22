Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время международных Ганзейских дней - 2019

14:13, 22 мая 2019, ПАИ

Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время международных Ганзейских дней - 2019, которые состоятся с 27 по 30 июня. Об этом в своём «Инстаграме» сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Из Пскова состав будет уходить в 9:00, из Печор - в 10:20. Время в пути – около 40 минут. Губернатор обратил внимание, что время прибытия и отправления пока ориентировочные.

Михаил Ведерников напомнил, что «Ласточка» до Печор в постоянном режиме будет ходить с 3 августа. Кроме того, по договоренности с РЖД в скором времени поезда «Санкт-Петербург - Псков» ждет апгрейд: на них появится псковская символика, а трудоустройство жителей Псковской области на этом маршруте будет приоритетным.

С 3 августа поезда будут следовать с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни – до/от станции Псков. Такое решение связано с развитием межрегионального железнодорожного сообщения и с многочисленными просьбами пассажиров. С расписанием можно ознакомиться здесь.