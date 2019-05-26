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Политика

В Литве выбирают президента

В Литве проходит второй тур выборов президента 26 мая. Как пишет DELFI Литва, на пост главы государства претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните, а также литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

Первый тур прошел 12 мая. Тогда кандидатов разделяло чуть менее процента голосов. Помимо президентов, в Литве выбирают европарламентариев: по неофициальным данным «Новое Единство», «Согласие» и VL-TB/LNNK получат по два мандата в Европарламенте.

Избирательные участки в Литве работают с 7.00 до 20.00. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей. 

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