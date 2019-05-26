Сергей Михеев победил на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Бежаницкого района
Подведены итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Бежаницкого района 26 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, победителем стал действующий руководитель муниципального образования Сергей Михеев – 400 голосов избирателей (79,68%).
За другого участника партийной процедуры, директора МП «Водоканал» Бориса Ефимова проголосовали 99 граждан (19,72%). Явка на предварительном голосовании в Бежаницком районе составила 5,04% - счетные участки посетили 502 человека.
Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, избиратели могли поддержать любое количество кандидатов, включённых в список.