Дмитрий Петров представит «Единую Россию» на выборах главы Усвятского района

21:21, 26 мая 2019, ПАИ

В Усвятском районе по результатам предварительного голосования «Единой России» 26 мая большинство избирателей - 274 человека (93,20%) - выбрали кандидатом от партии на предстоящих выборах главы муниципалитета заместителя главы районной администрации Дмитрия Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

За второго участника – заведующую отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяну Никулину – проголосовали 19 человек (6,46%).

Всего в партийной процедуре 26 мая приняли участие 294 жителя Усвятского района (7,51%). Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включённых в список.