Свыше 80% голосов набрал Сергей Мезенцев на предварительном голосовании «Единой России» в Новоржевском районе
Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев одержал победу на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы муниципалитета 26 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, он набрал 362 голоса избирателей (82,65%).
Второй участник партийной процедуры - исполнительный секретарь районного отделения Партии Нина Бузанова - получила 150 голосов (34,25%).
В пресс-службе добавили, что явка на предварительном голосовании в Новоржевском районе составила 6,28% - на счетные участки пришли 438 человек. Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включённых в список.