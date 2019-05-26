За Татьяну Пахомову проголосовало большинство на предварительном голосовании «Единой России» в Дновском районе
На предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Дновского района большинство избирателей поддержали начальника территориального отдела социальной защиты Татьяну Пахомову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, она получила 313 голосов (76,90%).
За главу администрации сельского поселения «Выскодская волость» Елену Гуляеву проголосовали 55 избирателей (13,51%), а за директора-главного редактора МУП «Дновец» Марину Михайлову – 59 человек (14,50%%).
Всего в предварительном голосовании партии 26 мая приняли участие 407 жителей Дновского района (3,94%). Предварительное голосование «Единой России» рейтинговое, поддержать избиратели могли любое количество кандидатов, включённых в список.