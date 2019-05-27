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Елена Чернозубова победила на допвыборах депутата Великолукской гордумы

На дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 лидирует Елена Чернозубова («Единая Россия»). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, за нее проголосовали 66,62% избирателей (441 человек). Предварительные данные предоставила территориальная избирательная комиссия Великих Лук после обработки 100% бюллетеней.

На втором месте Абдул-Насир Абдулкеримов («Яблоко»), который получил 13,90 % (92 человека), а на третьем – член КПРФ Сергей Пасечник с результатом 8,01% (53 человека).

2,72% голосов избирателей получил Евгений Смирнов («Справедливая Россия»), 2,11% голосов — самовыдвиженец Владимир Владимиров. У Георгия Каменских (самовыдвиженец) и Романа Лымарева (ЛДПР) по 1,36%, Александра Гуськова («Патриоты России») – 1,21%, Сергея Васюцкого (самовыдвиженец) – 0,45%, у Виктора Вуйтика («Казачья партия Российской Федерации» – 0%.

Явка на дополнительных выборах депутата Великолукской гордумы 26 мая составила 13,76% избирателей. Они проводились в связи с тем, что 3 августа 2018 года досрочно прекращены полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной.

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