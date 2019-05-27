12 тонн яблок неизвестного происхождения задержаны на границе Псковской области

12:03, 27 мая 2019, ПАИ

12 тонн яблок неизвестного происхождения задержаны на границе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Яблоки перевозились на трёх автомобилях, которые удалось остановить в Невельском районе. Общая стоимость задержанного товара составила порядка 600 тысяч рублей.

Ещё один автомобиль задержан в Себежском районе. Его водитель незаконно перевозил 300 кг плодоовощной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер. Стоимость товара составила 30 тысяч рублей.

Все транспортные средства везли фрукты с территории Белоруссии без товаросопроводительных документов.