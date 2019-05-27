Включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Дети России» предложила Светлана Баранова

14:11, 27 мая 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова попросила главу комитета Государственной Думы по культуре Елену Ямпольскую включить Пушкинский заповедник в федеральную программу «Дети России» с тем, чтобы ребята со всей страны имели возможность побывать на экскурсии в пушкинских местах. Об этом с выездного заседания комитета, которое проходит 27 мая в Пушкинских Горах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Светланы Барановой, включение заповедника в программу повысит интерес подрастающего поколения к классике и позволит активизировать работу вне туристического сезона.

«Ноябрь и февраль - совершенно пустые месяцы, а вот места на Новый год раскупаются в августе, то же самое и на майские, когда мест нигде нет. Нам надо развивать и рекламировать национальные брендовые маршруты, которые есть в Псковской области», - сказала Светлана Баранова и добавила, что регион должен быть представлен не только в Москве, но и в других городах.

Елена Ямпольская заметила, что зимой в регионе невероятная красота и «вопрос информирования чрезвычайно важен, как и детский туризм». Она также уточнила, откуда сейчас приезжают дети. «Чаще всего - это Петербург, Москва и Московская область, Новгородская область, в меньшей степени Смоленск. Это если не говорить об участниках федеральных программ», - рассказала Светлана Баранова.

Представитель Пушкинского заповедника Елена Михайлова обратила внимание, что с принятием закона, ужесточившего требования к перевозке детей, в 2017-2018 году случился спад детского туризма. «Сейчас ведется работа по привлечению детей, в этом году мы возобновили программу «Встреча с Пушкиным», - рассказала она.

Председатель ассоциации туроператоров Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова уточнила, что снизился и поток псковских школьников, которые «познают свой край». «Проблема детских перевозок глобальная», - согласилась она с коллегами.

«А есть региональная программа по поводу детского туризма для своих детей?» - поинтересовалась Елена Ямпольская.

«Какие-то средства комитет по образованию планирует, но, судя по всему, недостаточно. Возьму вопрос на заметку», - отреагировал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Светлана Баранова добавила, что в случае с межрегиональными перевозками школьников тоже есть проблемы, так как в каждом регионе действуют свои требования к транспортным средствам для детей.

Елена Ямпольская спросила, сколько стоит взрослый тур со школьниками, в том числе иностранными. «В 2018 году по программе «Дети России» в регионе побывали порядка 1,5 тыс. человек. Обычно двухдневный тур начинается от 5 тысяч рублей, скидки только на билеты, а отели их обычно не предоставляют», - пояснила Светлана Баранова.

Елена Ямпольская уточнила, есть ли возможность у детей из неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей побывать, например, в Пушкинском заповеднике. «Есть однодневная программа именно для своих детей, чтобы любой ребенок из области мог тут побывать», - ответил директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. По словам Светланы Барановой, идёт навстречу таким детям и туристический бизнес.