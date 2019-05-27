Главой администрации Великих Лук стала Любовь Романова

17:00, 27 мая 2019, ПАИ

Главой администрации города Великие Луки назначена начальник финансового отдела ЗАО «Завод электротехнического оборудования» Любовь Романова. За нее проголосовали 23 депутата из 25 присутствовавших на 22-м заседании Великолукской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На замещение должности глава городской администрации также претендовал председатель комитета по физической культуре и спорту Великих Лук Андрей Беляев. Выступая перед депутатами, он акцентировал внимание на необходимости продолжить и усилить работу, которая сегодня ведется городской администрацией: поддержка малого, среднего предпринимательства и индивидуальной бизнес-инициативы, контроль за сборами платежей, налогов и штрафов для своевременного пополнения бюджета города. Он также заявил о важности устранения дисбаланса между теми суммами, которые поступают из города в виде налогов в бюджет Псковской области и средствами, выделяемыми в бюджет Великих Лук.

Любовь Романова главными задачами назвала продолжение курса на дальнейшее развитие города, участие в национальных проектах, получение финансовой поддержки за счет государственной корпорации – Фонда жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кроме того, по ее мнению, в сфере ЖКХ нужно продолжить внедрение энергосберегающих технологий, улучшить состояние жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта домов, организовать контроль за надлежащим содержанием мест сбора бытовых отходов. Также Любовь Романова наметила цели в области здравоохранения, образования, молодежной политики и спорту, в сфере дорожной деятельности.

Она также напомнила, что имеет опыт работы в качестве председателя Контрольно-счетной палаты Великих Лук и заместителя главы городской администрации, и заявила, что у нее хватит сил, умения и энергии, чтобы достойно работать на благо города и его жителей.

В результате тайного голосования подавляющее число голосов депутаты отдали за Любовь Романову. Она поблагодарила всех за оказанное доверие и пообещала честно и добросовестно трудится на благо города.